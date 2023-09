Milan | Romero e Pellegrino a zero minuti | decisione presa per gennaio

I nomi in uscita e la carica di Romero sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa MILAN

Luka Romero è stato un investimento a lunga durata per il Milan . L’argentino gode della fiducia di Stefano Pioli e della dirigenza ma non...

Commenta per primo Lukaè stato un investimento a lunga durata per il. L'argentino gode della fiducia di Stefano Pioli e della dirigenza ma non ha ancora esordito in campionato perché chiuso da Christian Pulisic ...... - Indisponibili: Mancosu, Lapadula, Rog, Pereiro, Desogus, Capradossi(4 - 3 - 3) - Maignan; ... A disposizione: Sportiello, Mirante, Nava, Calabria, Giroud, Okafor,, Leao, Kjaer, ...

Milan, Romero può andare in prestito a gennaio Calciomercato.com

Milan, Romero non trova spazio: prestito a gennaio Footballnews24.it

Romero non sta trovando spazio nel Milan e per questo i rossoneri starebbero valutando una sua cessione in prestito nel mercato di gennaio ...Calciomercato Milan: Fino a questo momento Romero è l’unico dei nuovi acquisti insieme a Pellegrino a non aver trovato spazio. C’è questa ipotesi Ipotesi prestito. Fino a questo momento Romero è l’uni ...