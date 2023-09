Milan | primo passo formale per il nuovo stadio | il progetto è a 360° | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ilè pronto a scendere in campo per la partita del campionato di Serie A contro il Cagliari e nel frattempo continua a muoversi sul fronte del. Il club rossonero prosegue con determinazione nel percorso per la realizzazione di un suoall’avanguardia. Oggi il Club ha compiuto un– propedeutico all’eventuale futuro avvio di un iter progettuale – presentando al Comune di San Donatoese una proposta di Variante Urbanistica per l’area denominata “San Francesco”. Obiettivo della proposta è una valorizzazione significativa dell’area, che potrebbe così beneficiare di un suo sviluppo sostenibile integrato, grazie a una serie di interventi migliorativi di urbanizzazione che includono: la ...