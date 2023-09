Milan | Pioli | “Adli ha fatto bene Rivede sempre le prove dei compagni”

Stefano Pioli , allenatore del Milan, ha parlato dopo la convincente vittoria per tre a uno contro il Cagliari allenato da Ranieri. In Sardegna i ...

La manovra delnon è mai fluida: poche idee e poca forza. Anche se la pressione c'è ed è insistente. Nella prima mezz'ora è soprattutto guerra per la richiesta dei rigori:si lamenta per ...Commenta per primo Ilche batte il Cagliari alla Unipol Domus per 3 - 1 lancia un segnale chiaro al campionato: per ... con 6/11 rispetto rispetto all'ultimo turno di campionato,ha ottenuto ...

Milan, Pioli: «Abbiamo commesso un’ingenuità ma siamo stati bravi a reagire a livello caratteriale» Calcio News 24

Importantissimo successo per il Milan di Stefano Pioli che nonostante i problemi a centrocampo e i cambi in attacco batte il Cagliari in trasferta per 3-1. Frizzante il primo tempo, con la rete del ...Stefano Pioli, tecnico del Milan, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria in rimonta sul Cagliari: "Avevamo cominciato bene la partita, potevamo essere più concreti passando ...