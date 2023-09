Milan | Giroud | 'Vado a parlare nello spogliatoio'

(4 - 3 - 3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus - Cheek, Adli, ... A disposizione: Mirante, Nava, Kjaer, Calabria, Pellegrino, Bartesaghi, Pobega, Musah,, Leao, ......che Olivier. Qui sotto le formazioni ufficiali: CAGLIARI (3 - 5 - 2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Luvumbo, Petagna. All. Ranieri(...

Diamanti: «La rivale dell'Inter è il Milan, su Giroud..» Milan News 24

Un Milan dal volto diverso a Cagliari punta a restare in scia all'Inter e dimostrare che anche le seconde linee sono all'altezza delle ambizioni del club. Olivier Giroud resterà almeno inizialmente in ...Manca sempre meno al fischio d'inizio delle gare delle 18:30 valide per la 6^ giornata di Serie A. Andranno in scena Cagliari-Milan, Empoli-Salernitana, Verona-Atalanta. Di seguito le ...