Milan | Adli | 'A Pioli ho detto | 'Fammi giocare dove vuoi' Dura stare fuori | voglio dimostrare che ci sono'

Ha fatto tante cose buone, altre le può fare meglio, ma è una prestazione che mi dà la possibilità di considerarein quel ruolo'. ILHA GRANDE POTENZIALE - 'Abbiamo giocato una partita non ...perde un contrasto con Nandez che recupera palla e innesca subito Luvumbo: siluro mancino e palla sotto la traversa, 1 - 0 per i sardi. Ilfatica ad imbastire una reazione ma trova il ...

LIVE MN - Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: Adli e Okafor dal primo minuto, in panchina Giroud... Milan News

Cagliari-Milan 1-3, pagelle: Tomori il migliore in campo, Adli luci e ombre. Okafor promosso, Luvumbo brilla Eurosport IT

Finisce 1-3 la sfida tra Cagliari e Milan, valevole per la sesta giornata di Serie A. Dopo la partita, l'allenatore rossonero Stefano Pioli, come di consueto, è intervenuto nel post partita ai ...Yacine Adli è contento della sua prestazione col Cagliari. "Aspettavo questa serata, ho dato tutto per vivere un momento come questo, ho dimostrato di poter aiutare la squadra - ha dichiarato a Sky ...