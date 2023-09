Milan a Cagliari | Pioli tra assenze e turnover | Ranieri cerca la prima vittoria

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Non una grande prestazione, ma è arrivata lae va bene così per unche era reduce dal tonfo nel derby e dal pari di Champions con il Newcastle. Ora, però, per la squadra diè arrivato il momento di tornare a vincere e a convincere, a cominciare dal turno infrasettimanale che oggi propone una delicata trasferta in casa del. Seconda contro penultima, 12 punti a 2, c’è un abisso a livello di classifica e di rose, ma all’Unipol Domus non sarà affatto facile per i rossoneri. Che, per non andare in affanno a livello fisico, vareranno unragionato, dovendo già fare i conti conimportanti come quelle di Maignan, Kalulu e Krunic che si aggiunge. Davanti potrebbero riposare sia Leao che Giroud, pronti Okafor e Chukwueze con Pulisic, o con il ...

Ecco i convocati di Claudio Ranieri , tecnico rossoblù, in vista del match Cagliari-Milan , in programma alle ore 18:30 di domani

Appuntamento per quest’oggi, mercoledì 27 settembre, quando a partire dalle ore 18.30, andrà in scena l’interessantissimo match tra il Cagliari e il ...

Commenta per primo Ieri sera Juventus - Lecce ha aperto il primo e unico turno infrasettimanale in questo campionato di Serie A , in campo per la sesta giornata. Oggi tocca alalle ore 18.30, in contemporanea con Empoli - Salernitana e Verona - Atalanta. Poi alle 20.45 l'Inter sfida il Sassuolo a San Siro , la Lazio riceve il Torino all' Olimpico e il ...Le formazioni di, valevole per la sesta giornata di Serie A. Ecco le scelte di Claudio Ranieri e Stefano PioliIldi Stefano Pioli è volato in Sardegna senza Mike Maignan e Luka Jovic, che sono ...

Cagliari-Milan, probabili formazioni: le scelte di Pioli La Gazzetta dello Sport

Milan, la probabile formazione contro il Cagliari: out Maignan e Jovic GianlucaDiMarzio.com

Di fronte ci sarà un Cagliari in difficoltà. I rossoblù di Claudio Ranieri sono ancora alla ricerca del primo successo e fin qui hanno raccolto solo due punti, frutto dei pareggi, entrambi per 0-0, ...Appuntamento per quest'oggi, quando a partire dalle ore 18.30, andrà in scena l'interessantissimo match tra il Cagliari e il Milan.