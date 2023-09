Migranti | sgominata banda di trafficanti guineani e ivoriani | organizzati con tanto di tariffario per donne e bambini

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Polizia e Procura hanno sgominato unadidi esseri umani composta da cittadini. Una parte di loro era già in cella per gli stessi capi d’accusa. Il blitz è scattato nei giorni scorsi: il 22 settembre, quando la Polizia di Stato di Catania, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica del Capoluogo etneo, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa 24 ore prima, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, a carico di diversi cittadini stranieri responsabili di tratta di esseri umani. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Catania, con la collaborazione dell’omologo Ufficio di Genova, dove 2 degli indagati, già sottoposti rispettivamente all’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G., ...