(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Noi abbiamo fatto 7 proposte" sulla questione migratoria, "ma non abbiamo avuto alcuna risposta dalla destra". Tra i punti c'è "la riforma del trattato di. C'è chi dice: è impossibile. Ma allora vuol dire rinunciare a. Farsignifica provare a portare un cambiamento anche laddove è difficile". Così Ellyalla Camera ricordando che per modificare il trattato disulla migrazione nonl'ok di tutti i paesi membri, "nonl'".

”La mia linea è quella della Schlein , bisogna combattere per un politica di accoglienza che consenta di poter poi distribuire i migranti nelle ...

Ha ragione Elly Schlein quando chiede di fare avere la pensione ai migranti che non hanno anzianità contributiva. Il problema di questa signora, a ...

"Non mi piace la politicizzazione a tutti i costi di fatti gravi come sta avvenendo a Lampedusa" dice all'Adnkronos Tommaso Zanello ”Non mi piace la ...

Bisogna superare in Europa i "nazionalismi, per cui sono solo 5 paesi su 27 che affrontano gli arrivi dei migranti . Occorre cambiare le ipocrite ...

Quanto ha preso Elly Schlein dalla sinistra americana per la sua visione politica? "Ha copiato la sinistra americana, è un caso di plagio" , spiega ...

... e lo dico da militante che ha sostenuto la mozione di. Vale però sempre la questione della ...stiamo riuscendo a far emergere una posizione chiara e delle soluzioni sulla questione dei...o altri accertamenti sanitari." C'è una stretta repressiva anche contro i bambini: nel ... Monti o Draghi o chicchessia, o di sinistra,o altri," e quindi "a Berlino fanno di tutto per ...

**Migranti: Schlein, 'governo tutto chiacchiere e distintivo'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Migranti: Schlein, 'cambiare Dublino si può, non serve unanimità ma fare politica' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Non vorrei deludere ma io questo spot non l'ho ancora visto". Così Elly Schlein a chi le chiede dello spot Esselunga.Roma, 27 set – "Il Partito democratico si batterà per un bilancio europeo più forte e fondi comuni che sostengono la transizione dell'economia, delle 4 milioni di piccole e medie imprese che da sole n ...