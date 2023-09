Migranti | oggi con il decreto arriva la nuova stretta

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) – Ormai lontani gli screzi del passato, sul tema deiGiorgia Meloni e il Presidente francese Emmanuel Macron mettono a fuoco la strategia anti-trafficanti, per fronteggiare, insieme, l'onda di flussi in arrivo sulle coste europee, un'onda che non accenna a placarsi. L'incontro, "lungo e cordiale", li vede 90 minuti soli, senza delegazioni al seguito: un faccia a faccia diretto e franco, chea a tre mesi dall'incontro chiarificatore all'Eliseo. Conclusi i funerali laici del Presidente emerito Giorgio Napolitano che hanno portato Macron a Roma, i due raggiungono a piedi Palazzo Chigi, uno di fianco all'altro, chiacchierando amabilmente, anche se il volto di Meloni tradisce un po' di tensione. La piazza è blindata, l'incontro non confermato fino all'ultimo minuto utile. Insieme i due leader parlano anche delle sfide economiche ...