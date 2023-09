Migranti | minori non accompagnati | donne incinte | il governo vara il decreto vergogna

Il problema sono i migranti minori stranieri non accompagnati? Basta non classificarli più come minori e la soluzione è pronta. Oggi il governo ...

Il decreto che dà un'ulteriore stretta ai migranti, in particolare quelli minori non accompagnati, era atteso da settimane. A leggere i testi, si rivela di una durezza inusitata. Dei minori che prima erano presi in carico...

Dl immigrazione: minori nei centri insieme agli adulti, baby migranti nel mirino della destra la Repubblica

Decreto migranti, la bozza: i minori sopra i 16 anni fino a tre mesi nei centri per adulti Il Fatto Quotidiano

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Il ruolo della stampa è certamente quello di essere vigile e critica nei confronti di chi governa ma ha un dovere assoluto da rispettare: quello di attenersi ai fatti. Anc ...Per molti aspetti, ancor più ignobile, disumano, dei tanti miserabili decreti anti migranti messi in fila da un governo pericoloso, zeppo di razzisti, securisti in servizio permanente ...