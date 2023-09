Migranti | la Tunisia ridicolizza Meloni e Bruxelles

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ci sono molti modi per fallire e il governosull’immigrazione ha scelto il peggiore: rendendosi ridicolo. Nella lettera della presidente del Consiglio Giorgiaal cancelliere tedesco Scholz, ad esempio, torna in auge la teoria del cosiddetto “pull factor”, ovvero delle Ong che spingerebbero ia imbarcarsi nel Mediterraneo aumentando sensibilmente le partenze. Intanto Carroccio e Fratelli d’Italia continuano a diffondere la falsa teoria del pull factor È questo il motivo per cui il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini da due giorni insiste a denunciare un “atto ostile” da parte della Germania che ha deciso di finanziare alcune organizzazione non governative che operano anche in Italia. Il loro ragionamento è semplice, persino banale: se le Ong aumentano gli sbarchi pagare le Ong significa mettere l’Italia ...