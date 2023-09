Migranti | la Cei contro le nuove regole del governo | “Siano rispettose della dignità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La Conferenza episcopale italiana prende posizioneilper lesui Cpr, la “cauzione” per evitare i centri e la stretta sui minori. I vescovi, unendosi alle critiche già espresse anche dal Garante per i minori, si dicono “preoccupati” per una soluzione suiche contempla solo “respingimento, contenimento e ordine pubblico”. Per bocca del segretario generale monsignor Giuseppe Baturi, la Cei ha sottolineato il rischio di “non fare giustiziapersona e ha auspicato un “dialogo” tra istituzioni, Chiesa e soggetti del Terzo settore. “È necessario che tutti i provvedimentirispettosidell’uomo, che non si protraggano ad esempio delle ...