Meteo | l’anticiclone Apollo sull' Italia | caldo al Centro-Nord Le previsioni

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La giornata di domani sarà contraddistinta da un cielo un po' più nuvoloso al, in Toscana e in Sardegna a causa del passaggio. Per il resto condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso salvo una certa instabilitàa Calabria ea Sicilia orientale.restaa Penisola anche nei primi giorni di ottobre, con temperature calde

Sta per tornare l’anticiclone africano, sta per tornare il caldo, sta per tornare un altro periodo di stabilità atmosferica con sole prevalente. Dal ...

Secondo le ultime previsioni Meteo Napoli , le prossime ore saranno caratterizzate da pioggia e schiarite, ma l’estate non è ancora andata via del ...

🔊 Ascolta\'articolo'Inizio di ottobre sembrarà come stare in estate Nonostante'avvicinarsi dell'autunno,'estate sembra persistere con giornate ancora calde, con temperature che possono raggiungere fino a 33°C. Le giornate più calde sono previste per domenica 1 e lunedì 2 ...Ultimissime incertezzeall'estremo Sud ma sul resto d'Italia è già tornato il sole ma soprattutto'estate:africano Apollo si farà via via sempre più forte regalando nuovi scampoli d'estate anche ai ...

