Messina Denaro | la salma tumulata senza cerimonia al cimitero di Castelvetrano | presenti pochi parenti La bara arriva scortata dalla polizia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il lungo viaggio verso ildiè durato 12 ore. Il carro funebre con ladi Matteoè partito da L’Aquila poco dopo le 19 di martedì 26, ha risceso lo stivale fino a Villa San Giovanni, dove ha preso il traghetto perre in Sicilia alle 4.20 del mattino. L’ultimo viaggio dell’ex boss di Cosa Nostra, catturato a gennaio dopo 30 anni di latitanza, è proseguito, dunque, verso la città natale. A, di fronte al, gli uomini della Mobile di Trapani sonoti intorno alle sei del mattino, quando ancora era buio. Alle 7.20 sonoti, invece il fratello, Salvatoree le sorelle Bice e Giovanna (le uniche due ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Il feretro di Matteo Messina Denaro , il boss di Cosa Nostra morto a L'Aquila, è arrivato per la tumulazione nel ...

La salma di Matteo Messina Denaro è attesa nelle prossime ore in Sicilia . Il cimitero di Castelvetrano , in provincia di Trapani, è stato blindato . A ...

Dalle 5 del mattino il cimitero di Castelvetrano e' presidiato dalle forze dell'ordine. Tutte le entrate del camposanto sono state chiuse e non si ...

Nel cimitero di Castelvetrano sono giunti anche i familiari del boss per assistere alle esequie che si svolgeranno in forma strettamente privata. ...

Per la sinistra persino la figlia del boss Messina Denaro diventa un campo di battaglia politico. Per questo Roberto Savino attacca la giovane, rea ...

, tumulazione a Castelvetrano E' arrivata al cimitero di Castelvetrano (Trapani) la salma del boss mafioso Matteo, morto lunedì notte all'ospedale dell'Aquila. La bara, ...Dalle 5 del mattino il cimitero di Castelvetrano è presidiato dalle forze dell'ordine. Tutte le entrate del camposanto, dove è atteso il carro funebre con la salma di Matteo, sono chiuse e non si può accedere.

L'ultimo viaggio di Matteo Messina Denaro, dopo l'autopsia la salma è arrivata in Sicilia RaiNews

Messina Denaro morto, quattro ore di autopsia. Poi il trasferimento a Castelvetrano ilmessaggero.it

È durata pochi minuti la tumulazione del boss Matteo Messina Denaro al cimitero di Castelvetrano (Trapani). I parenti hanno lasciato poco fa il cimitero a bordo di tre auto. Anche il ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...