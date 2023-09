Messaggio del presidente del Senato La Russa agli ingegneri | Il Congresso è momento di dialogo di confronto e condivisione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Catania, 27 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Ci tengo a fare arrivare il mio saluto e gli auguri di buon lavoro in occasione di questo importante appuntamento che, proprio quest'anno, celebra i cento anni dall'istituzione del vostro Albo professionale". A dirlo in uninviato al 67°nazionale degli ordini deglid'Italia, ildel, Ignazio La. "Sono certo - afferma - che i lavori congressuali sapranno tradursi in un significativodi: un'occasione per ripercorrere un lungo cammino di storie, successi e tradizioni e, soprattutto, un'opportunità per riflettere sull'irrinunciabile contributo che la vostra professione può dare nella ...