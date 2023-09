Meloni spera nell’Europa | ma ora è tornata inaffidabile

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il governoha bisogno del sostegno dell’Europa non solo per l’emergenza migranti. Nonostante le critiche rivolte a Bruxelles e al commissario all’Economia Paolo Gentiloni,l’Italia è in cerca di alleanze e sostegni per superare scogli importanti come la riforma del Patto di stabilità (a cui è legata in buona parte la sorte della Manovra per il 2024) e le partite aperte sul fronte della concorrenza (dall’intesa Ita-Lufthansa al futuro di Tim). Eppure non sembra far altro che cercare lo scontro con Bruxelles. Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza al Mes, dal Patto di stabilità ai balneari e agli ambulanti, diversi sono i fronti aperti con l’Europa. Il governo non è in grado di realizzare buona parte dei progetti del Recovery entro la scadenza del 2026. Lunedì ha deciso di cambiare forma anche alla quinta rata abbassando da 69 a 51 l’asticella dei target da ...