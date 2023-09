Meloni pronta a cedere anche sul Mes | il ricatto all' Ue per fare più debito

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 27 settembre 2023)lo aveva assicurato in piena campagna elettorale a "La Piazza", la kermesse politica di Affaritaliani.it, l'evento da cui nacque ufficialmente la sua candidatura per Palazzo Chigi. La futura premier in quell'occasione rispondendo ad una domanda diretta del direttore Angelo Perrino, dichiarò con forza: "Fin quando ci sarò io a capo del governo il Mes non verrà mai approvato". Ma adesso la premier - si legge su Repubblica - sembra che abbia cambiato idea. I conti pubblici dell'Italia, che si appresta a presentare il Nadef, costringono l'esecutivo ad una apertura di trattativa con Bruxelles.e Giorgetti cercano di inserire nello stesso piatto la ratifica del Mes e la riforma del Patto di Stabilità.