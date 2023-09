Meloni promuove lo spot di Esselunga | Bello e toccante

Motivo per il quale la Presidente, di ritorno dal G20, si è fermata in Arabia Saudita. Mentre la Presidente dell'Ue, Ursula von der Leyen ha salutato l'Imec come il collegamento più diretto ...Smentita, ancora una volta, la narrazione della sinistra . Pietro Senaldi smaschera con un sondaggio l'ipocrisia della sinistra che attacca il governo e racconta scenari da incubo inesistenti. Per il ...

Esselunga e lo spot della pesca, Meloni lo promuove sui social: “Molto bello e toccante” la Repubblica

Omnibus, Gianfranco Pasquino promuove Giorgia Meloni: su cosa ha vinto Il Tempo

E a rimbalzare sull’account della premier. Giorgia Meloni stamattina ha dedicato un post sui suoi canali social: "Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo ...Questo è quanto il Consiglio dei Ministri ha approvato lunedì scorso, tramite decreto legge, a sostegno del potere di acquisto di famiglie e giovani coppie: Si prorogano anche per il 4° trimestre 2023 ...