(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dall’ottimismo predicato allo sforamento praticato sui conti. Dall’“invasione” da fermare a qualche inutile norma bandiera sui migranti. La premier non può più dire, "è colpa degli altri", e non mette la faccia sui due temi core business del sovranismo

Rimandato a settembre, anzi a ottobre. Salario minimo bocciato? Per le opposizioni ci sono pochi dubbi e non usano giri di parole per dirlo. ...

... per il governoil quarto in nove mesi, che approda oggi pomeriggio in Consiglio dei ...dopo quel tipo di viaggio possa dimostrare quanti anni ha o ottenere i documenti dal Paese da cui', ...Nella lettera,chiede spiegazioni a Scholz e suggerisce retoricamente al cancelliere di valutare se l'accoglienza di chidall'Africa 'non debba essere facilitata sul territorio tedesco ...

Meloni fugge davanti al suo disarmo L'HuffPost

Ecco perché Giorgia Meloni fugge dalle domande Domani

Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Al Bano Carrisi. Il cantante ha parlato di tanti temi , di Berlusconi e di Meloni. E anche del problema dei migranti Alla domanda, come lo risolverebbe ...Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nella sua lettera al cancelliere tedesco Scholz, Giorgia Meloni ripropone l’idea che le navi di salvataggio delle Ong siano un 'fattore di attrazione' per i migranti. È un’ ...