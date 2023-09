Maxi Concorso all’Università Federico II | 76 Posti da Ricercatore

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’UniversitàII di Napoli ha appena indetto un Bando diper l’assunzione a tempo determinato (per tre anni) di ben 76 Ricercatori, per vari settori e Dipartimenti. L’assunzione di queste figure professionali è divisa in due Bandi distinti, uno da 73e uno da 3. Bando diBando per 73 Ricercatori Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di settantatre' ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell'art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, a valere sulle risorse PNRR (codice di riferimento 2 PNRR RTDA 2023), come di seguito specificato: ...