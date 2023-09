Max Cavallari scrive a Bruno Arena | morto un anno fa | Ti amerò per sempre

... dopo una lunga malattia che l'aveva costretto a stare lontano dalle scene dopo aver vissuto anni d'oro insieme al suo socio inseparabile. Insieme formavano i Fichi d'India, fabbrica di ...27 - 09 - 2023 / A parer mio Venerdì 29 settembre 2023 , Ferrara accoglierà la video installazione di "ACQUAINTANCE" , il progetto fotografico di. L'opera, a cura di Riaperture APS e con un significativo contributo di Azzurra Immediato , si trasforma in una "scatola nera" emotiva al Laboratorio Aperto (Ex Teatro Verdi), offrendo ...

Max Cavallari ricorda Bruno Arena ad un anno dalla sua morte con due commoventi post social: "Ti amerò per sempre... aspettami", ha scritto il comico su Facebook condividendo uno scatto dell'amico di ...È passato un anno dalla scomparsa di Bruno Arena. “È passato un anno”, scrive il comico via social postando una foto in ricordo dell’amico e ...