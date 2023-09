Mauro Corona contro la giornalista “glaciologa” Sabrina Scampini | “Ma quali cambiamenti climatici | l’altr’anno più caldo di quest’anno” - VIDEO

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Las’improvvisa “”. E parla deiche, a suo dire, stanno influenzando la montagna, con le alte temperature che mettono a rischio l’ecosistema e che diventano un pericolo per chi lo frequenta. Tesi sulla quale non concorda l’alpinista e scri

Brad Pitt avvistato sulle Dolomiti ; l'attore, che sarebbe in Alto Adige per celebrare l'anniversario della mummia Ötzi, posa insieme a Mauro Corona ...

È lui o non è lui? Certo che è lui. Brad Pitt è apparso ai fortunati e oramai ultimi avventori stagionali del lago di Misurina . Per tutto il ...

Leggi Anche Angelina Jolie deride Brad Pitt nella disputa sul vino: 'E' un bambino petulante e... ridicolo!' Secondo voci non confermate potrebbe ...

Non è mancato inoltre neanche l'ormai attesissimo e consueto appuntamento in collegamento cone la solita chiacchierata da buoni amici con la padrona di casa del programma di Rete4....Verità e Panorama) Francesca Barra (giornalista) Nicola Sorrentino (nutrizionista) Andrea Grieco (neurologo) Susanna Schimperna (scrittrice) Rossella Erra Mario Giuliacci (meteorologo)(...

Mauro Corona 'tuona' contro il Presidente Napolitano: «Non è mai venuto nel Vajont» PordenoneToday

Mauro Corona: la tragedia del colpo di coltello Avvisatore.It

Mauro Corona ha vissuto una disgrazia come pochi. Lo scrittore solitario ha visto la morte in faccia, il suo racconto è raggelante.Capitolo Giselda Torresan al Grande Fratello. La ragazza innamorata di Mauro Corona e che vive e pensa solo alle montagne ha deciso di vivere questa esperienza che per lei è ...