Massimiliano Varrese preoccupato per la figlia | le scuse e il confronto con Valentina | “Bisogna fare attenzione!” – VIDEO

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dopo la messa in onda della diretta del Grande Fratello,ha reagito in modo negativo alle parole pronunciate daModini riguardo al suo rapporto con Heidi, interpretando un messaggio che non gli è piaciuto.per la: ilconTuttavia, i due si sono successivamente chiariti, confrontando... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Non c'è pace per Beatrice Luzzi che, dopo essersi scontrata con, è finita nel mirino di Paolo Masella . Senza troppi giri di parole, il giovane concorrente del Grande Fratello ha criticato l'attrice accusandola di avere un carattere infantile. ...Leggi Anche 'Grande Fratello', nuovo scontro tra Beatrice Luzzi eCiro invita l'ingegnere a spiegare cosa prova per la sua amica: 'Credo che a te piaccia, ma non vuoi dirlo', gli domanda. Il ragazzo però non si sbilancia e sottolinea che con l'...

Un’altra dinamica che è stata centrale durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5 è il rapporto tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. L’attore ha ammesso di provare qualcosa per la ...La controversia amorosa tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci al Grande Fratello si svela con passione e tensione. Nel mentre, le lacrime misteriose di Angelica Baraldi aggiungono un elemento enigmati ...