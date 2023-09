Massimi arbitro di Inter-Sassuolo | solo una partita nei precedenti

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 settembre 2023)sarà l’didella sesta giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Termoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza. Isarà la secondaper Lucacomedei nerazzurri. La prima è avvenuta nella scorsa stagione, il 29 ottobre di un anno fa contro la Sampdoria. Facile vittoria per 3-0 nel risultato, ma nonostante ciò prestazione arbitrale non certo entusiasmante, con tanti cartellini negati. In Serie Aha diretto in stagione due partite, Empoli-Verona 0-1 alla prima giornata e ...