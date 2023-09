Marvel conferma la prossima apparizione del Daredevil di Charlie Cox | ecco dove

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Laha ufficialmenteto che rivedremo ildiCox ancora una volta prima della sua serie solista in uscita nel 2024. Prima del debutto della sua serie solista,hato che ildiCox tornerà in Echo. In una sinossi depositata presso l'Ufficio dei Diritti d'Autore degli Stati Uniti daiStudios, Cox è stato incluso nella lista del cast. "IStudios presentano Echo, in cui Maya Lopez (Alaqua Cox) lotta per riconnettersi con le sue radici native americane, bilanciando al contempo le aspirazioni legate a una vita di crimine come successore della brutale eredità di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), alias Kingpin. Nel primo episodio ci viene presentata ...