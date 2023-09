Marta Fascina l' assenteista | presente a 18 votazioni su 3395 in Parlamento | e in FI continuano i malumori

(Di mercoledì 27 settembre 2023) "l'". Non è il titolo di un film, bensì l'aggettivo che si potrebbe collegare alla figura dell'ultima compagna di vita del Cav. Sì perché lo sfogo di Paolo Berlusconi ha delle motivazioni dietro. Il fratello dell'ex premier ha invitato la 33enne a "smetterla di piangere e to

Paolo Berlusconi è tornato anche sul suo appello all'ex compagna del Cavaliere,, sollecitata a tornare in Parlamento : "Non c'è bisogno di nessun chiarimento, tra noi c'è grande amore " ...Assente anche, che gli ha rivolto un messaggio commosso sui social "Amore mio, oggi è il tuo compleanno. Auguri a te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale, illuminato ...

La dedica di Marta Fascina a Berlusconi: «È il tuo compleanno, ogni giorno illumini e scaldi il mio cuore» Corriere della Sera

Marta Fascina, il primo, doloroso, post sull’ex fidanzato Berlusconi: “Buon compleanno, ti amo eternamente, m… La Stampa

(LaPresse) "Non dobbiamo guardare a Berlusconi con nostalgia ma a un Berlusconi del presente e del futuro perché è un nostro modello al quale noi ...Nel giorno in cui l’ex premier avrebbe compiuto 87 anni, Forza Italia lo ricorda con ministri, manager, attori e cantanti. A Paestum non ci sono i figli, rimasti a Milano per intitolargli un belvedere ...