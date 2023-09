Marsiglia | secondo Rmc Sport per Galtier non era il momento

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Sembrava potesse essereil prossimo allenatore del. Un marsigliese doc sembrava perfetto per recuperare il rapporto con l’ambiente e la tifoseria. Anche se, c’è da dire,ha un passato piuttosto recente nel Psg ed è alle prese con accuse di razzismo particolarmente pesanti. Quindi era in dubbio la sua accoglienza da parte dei tifosi del. Rmcrivela alcuni retroscena che hanno portato il club di Ligue1 a virare su Gattuso, ormai il loro nuovo allenatore: “Non era il. Ci sono stati quindi degli scambi tra i dirigenti dell’Om e i rappresentanti di Christophe. Il marsigliese aveva bisogno di tempo per accettare questa sfida, ma ilvoleva un allenatore con urgenza, già da questa settimana. ...

Il Marsiglia vince in casa nel giorno della “ presenta zione” di Joaquin Correa allo stadio Velodrome. Vittoria per 2-0 contro la squadra di ...

