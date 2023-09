Marino | “La partenza di Spalletti ha creato squilibrio Si poteva fare di meglio per sostituirlo”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’ex dirigente del Napoli, Pierpaolo, si è soffermato sull’avvio non brillante del Napoli e su tanti altri temi come il cambio allenatore. L’ex dirigente del Napoli, Pierpaolo, si è soffermato sull’avvio non proprio brillante del Napoli in questa nuova stagione parlando anche di altri temi come il nuovo allenatore Rudi Garcia e le sostanziali differenze sulle rosa dello scorso anno. Di seguito le sue parole ai microfoni di TMW: “Del Napoli cosa penso? La squadra è competitiva. È andato via solo un giocatore importante, Kim, poi la rosa è rimasta inalterata e sono stati inseriti calciatori che forse ancora non hanno fatto la differenza, anzi, qualcuno è ancora un oggetto misterioso. Ma la squadra è forte, la differenza la sta facendo il cambio di allenatore, non il mercato”. “Le ragioni del loro avvio non brillante? Ripartire come aveva ...