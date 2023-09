“Maria | positivo | è incinta” Sorpresa a UeD | ci mancava il test di gravidanza | Tina subito a congratularsi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ciildia Uomini e Donne. Ma andiamo con ordine È successo tutto nell’ultima puntata andata in onda, che è stata registrata lo scorso del 14 settembre. La prima parte del nuovo appuntamento con il dating show diDe Filippi è stata dedicata a Gemma Galgani. La dama storica del programma ha passato due giorni in Sardegna con il cavaliere Maurizio dopo cheCipollari le aveva comprato un biglietto per stare con lui, che aveva un impegno di lavoro a Sestu. In studio, dunque, il racconto di quanto è accaduto. Il pubblico ha potuto vedere l’arrivo all’aeroporto di Fiumicino grazie alle telecamere della redazione e poi alcuni video girati da loro. Come hanno passato il weekend? Hanno trascorso due notti in camere diverse, anche se erano accanto. Non ci sono stati baci, ma ...