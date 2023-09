Maria Corleone trama episodi 27 settembre 2023 su Canale 5

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023)torna stasera in tv mercoledì 27in onda in prima serata su5. Di seguito, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGtorna a Milano per realizzare finalmente il suo sogno: creare un marchio di moda tutto suo che possa trionfare nel panorama milanese. Una doppia facciata, criminale e imprenditoriale, su cui Luca continua ad indagare combattuto tra l’amore e l’odio per la donna che ha amato. La scalata diattira anche l’attenzione di una potente famiglia calabrese decisa a ostacolare l’avanzata della giovane. Il prezzo da pagare persarà altissimo: infatti in seguito a un attentato una persona molto vicina a lei perderà la ...