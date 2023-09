Marco Cappato incontra gli esponenti del Pd | ' C' è sintonia sulle priorità'

(Di mercoledì 27 settembre 2023), candidato del centrosinistra alle elezioni suppletive del 22 - 23 ottobre per il collegio senatoriale di Monza e Brianza che fu di Silvio Berlusconi, hato una delegazione di ...

Marco Cappato ha ricevuto la conferma dal Pd dell'appoggio per le elezioni Suppletive del collegio del Senato di Monza - Brianza. " sono grato al ...

Marco Cappato , in un un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato della recente alleanza con il Pd di Elly Schlein . "Le mie argomentazioni sono ...

Adriano Galliani pronto a scendere nuovamente in campo in politica. L’amministratore delegato del Monza ha presentato tutta la documentazione ...

Uno era un giornalista “che non si arrendeva all’idea di non essere libero” e il Parkinson a 82 anni lo aveva relegato a letto, l’altra era una ...

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'accusa di aiuto al Suicidio per Marco Cappato , tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e ...

, candidato del centrosinistra alle elezioni suppletive del 22 - 23 ottobre per il collegio senatoriale di Monza e Brianza che fu di Silvio Berlusconi, ha incontrato una delegazione di ...La denuncia di Blengino richiama quella che lo scorso 29 agosto vide protagonista, quando l'esponente radicale e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni chiese formalmente alla ...

Marco Cappato incontra gli esponenti del Pd: "C'è sintonia sulle ... Globalist.it

La scelta di Marco Cappato è indigesta per la coalizione della giunta Pilotto MonzaToday

Marco Cappato, candidato del centrosinistra alle elezioni suppletive del 22-23 ottobre per il collegio senatoriale di Monza e Brianza che fu di Silvio Berlusconi, ha incontrato una delegazione di ...Il candidato alle supplettive monzesi del 23-23 ottobre prosegue la sua campagna: "Sanità territoriale, non delegare come fa Regione Lombardia" ...