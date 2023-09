Marcia in più per Samsung Galaxy S23 rispetto alla fotocamera iPhone 15

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Giungere a sentenze in queste ore sarebbe probabilmente frettoloso, ma i primi studi di settore indicano che, effettivamente, ilS23 pare abbia unain piùal tanto chiacchierato15 sul fronte. Stiamo parlando dei modelli base, senza estendere il discorso ai top di gamma delle rispettive famiglie, tralasciando per una volta anche le questioni commerciali. Insomma, occorre andare oltre il tema delle promozioni, che abbiamo affrontato non molto tempo fa anche sul nostro sito, a proposito del modello coreano tanto apprezzato dal pubblico italiano. Pare avere unain più ilS23...