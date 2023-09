Manovra | Boschi Iv | ' governo trovi risorse per rinnovo contratti Pa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Non posso ritenermi soddisfatta dalla risposta del ministro Giorgetti perché non ha chiarito quantepotranno essere messe a disposizione nella prossima legge di bilancio per ildeidella pubblica amministrazione". Lo ha detto Maria Elena, deputata di Azione-Italia Viva, nella replica al question time con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. "Il tema desta preoccupazione e noi, come gruppo Italia Viva-Azione, l'abbiamo espresso anche con emendamenti, odg, proposte negli scorsi mesi - ha proseguito -. Ilha sempre rimandato alla legge di bilancio. Oggi il ministro parla di un miliardo, cifra ben distante dagli 8/10 necessari per ildeidegli oltre 3 milioni di dipendenti ...