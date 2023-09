Manovra | 14 miliardi in deficit Meloni | Basta sprechi | è ora di sostenere i redditi più bassi e tagliare le tasse

Per chi è indebitato l'aumento dei tassi non è stato positivo, noi abbiamo un debito per cui lo spread di tassi di interesse rispetto all'anno scorso ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Mentre l'OCSE riduce le previsioni di crescita per l'Italia, prospettando tassi inferiori all'1% sia per ...

"In Europa, è evidente che siamo tutti in una situazione difficile a livello economico. È chiaro che la politica monetaria restrittiva aveva ...

Leggi Anche Bce alza i tassi di un quarto di punto: sale al 4,50% - Lagarde: 'Inflazione in calo, ma è ancora troppo elevata' Leggi Anche Decimo ...

Approvato dal Consiglio dei ministri anche il nuovo decreto migranti . Proroga smartworking nella Pa per i fragili

... soprattutto il superbonus , i famosi 80, saranno pagati in comode rate da 20l'... Riguardo a come si muoverà il governo nella, il titolare dell'Economia ha assicurato che la ...Indebitamento tendenziale nel 2024 al 3,6% che sale al 4,3% programmatico, liberando 0,7 punti, circa 14di deficit, per la. E' quanto si evince dai dati stimati nella Nadef ...

Il governo Meloni ha inserito nella sua Nadef un deficit programmatico al 4,3% del Pil per il 2024. Concretamente, questo vuol dire che ci saranno quasi 14 miliardi di euro di debito, da usare per la ...Dunque, per finanziare le proprie iniziative, il governo ipotizza di spingersi al massimo al 4,2%-4,3% di deficit programmatico, così da ricavare risorse necessarie alla manovra da varare a ottobre, e ...