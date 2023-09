Manovra | 14 miliardi in deficit Giorgetti | “Superbonus pesa per 80 miliardi” Meloni | “Taglio cuneo e aiuti alle famiglie”

Per quanto riguarda il deficit programmatico per il 2024, il governo ipotizza il 4,3% , in modo da liberare circa 14da impiegare nellada varare a ottobre. Giorgetti conferma il ....... 'Il motivo per cui il debito non diminuisce come auspicato è perché, ormai diventa evidente a tutti, il conto da pagare per i bonus edilizi, soprattutto il Superbonus, i famosi 80...

Il governo approva la Nadef dal quadro peggiorato: il Pil 2023 cala allo 0,8%, ma il deficit programmatico '24 è portato al 4,3% per liberare fondi. Giorgetti se la prende con il Superbonus ...