Manchester United | Serge Gnabry nel mirino | i dettagli

Il Manchester United è a caccia di un attaccante per sostituire Jadon Sancho: come riferisce il Daily Mail, nel mirino c'è...

Alle prese con le complesse situazioni Antony e Sancho, ildi Erik Ten Hag è alla ricerca di rinforzi per il proprio attacco. Secondo quanto raccontato in Inghilterra dal Daily Mail , i Red Devils avrebbero messo nel mirino Serge Gnabry, ala ...e Newcastle , in particolare, vengono segnalate dalla stampa inglese come tuttora interessate ad un calciatore il cui contratto scadrebbe nella prossima estate. Un problema che la ...

Manchester United, il grande obiettivo per gennaio si chiama Gnabry. Pronta super offerta TUTTO mercato WEB

Il Newcastle sblocca la gara interna contro il Manchester City. Al 53’ Joelinton fa in azione di forza e qualità in area, si allarga sulla destra e poi mette in mezzo. Murphy buca ma sul secondo palo ...L'ex centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, che ieri ha esordito con la sua nuova maglia nell'inedito ruolo di terzino, a TimesSport è tornato a parlare ...