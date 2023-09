Manchester United | Amrabat e quel retroscena sul trasferimento

Lo scorso febbraio furono i cugini dela trionfare, nel 2022 invece quella che per motivi di sponsorizzazione viene chiamata Carabao Cup se l'aggiudicò il Liverpool. Il percorso dei ...Ora, secondo il Telegraph, ile altri club potrebbero provare ad avere l'attaccante per il mercato di gennaio. Portieri Nikita Contini, Hubert Idasiak, Alex Meret; Difensori Luigi D'...

Manchester United, Amrabat: "Sensazione fantastica giocare nel teatro dei sogni" Fantacalcio ®

Al termine di Newcastle-Manchester City di Carabao Cup i campioni d’Europa non potranno tornare a casa in aereo e viaggeranno in pullman ...Nella sua prima partita da titolare al Manchester United Amrabat è stato schierato come terzino: una mossa vincente per ten Hag che non rappresenta ...