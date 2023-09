Mancava solo una puntata della De Filippi sulla storiella del Tik Tok e invece Osimhen zittisce tutti

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Mentre qualcuno cerca manodopera che lo aiuti a riportare la chiesa al centro del villaggio, la squadra oggi ha deciso di restituire quelle tessere del mosaico perfetto che è stato il Napoli dello scudetto: Di Lorenzo uomo simbolo, Immenso capitano! Tik-Tok, chiacchiericci, sfanculate riportate persino dai TG nazionali. Ciunadalla De. Victor con la sua prestazione sembra dire a, “Comando io in campo”, segno, lotto, abbraccio chi voglio. “Che vvuò? Tu che non hai capito che la mia fame non ha mai fine”. Voi che non avete capito che senzanon saremo mai gli stessi. MAI. La sua, sembrava la solita giornata in cui ti impegni a restare calmo pur se sai che devi passare due volte in Tangenziale per il Corso Malta. Due Pali, assist, l’ansia ...