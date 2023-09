Maltempo a Crotone | tromba d' aria nella notte | divelti tetti

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Unad'si è abbattuta alle prime ore di questa mattina su, danneggiando un supermercato e uno store di prodotti elettronici. Idei due edifici sono stati letteralmentefinendo sulla strada e in un parcheggio. Dannegiate anche alcune auto. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del comando provinciale che hanno provveduto ad eliminare alcuni dei detriti pericolanti e stanno ancora lavorando per ripristinare la viabilità. Chiusa al traffico la strada La strada è stata chiusa al traffico dal comando della Polizia locale in quanto gran parte della tettoia delle due attività commerciali è finita su una carreggiata. Regolari gli arrivi degli autobus nell'autostazione adiacente ai due magazzini danneggiati i cui danni, da una prima conta, sarebbero ingenti.