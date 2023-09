(Di mercoledì 27 settembre 2023) Victorha eliminato tutte le foto sui social in cui indossa ladel. Chi sfoglia per la prima volta il suo profilo Instagram fatica a credere che il nigeriano sia ancora una ...

Victor Osimhen ha eliminato tutte le foto sui social in cui indossa la maglia del Napoli . Chi sfoglia per la prima volta il suo profilo Instagram fatica a credere che il nigeriano sia ancora una ...Victor Osimhen ha eliminato tutte le foto sui social in cui indossa la maglia del Napoli . Chi sfoglia per la prima volta il suo profilo Instagram fatica a credere che il nigeriano sia ancora una ...

L'ulitmo post non rimosso da Osimhen con la maglia del Napoli: la frase emblematica Corriere dello Sport

Leao, tifosi Milan preoccupati: l’ultimo post social e il paradosso Uefa Tuttosport

"Un post che lascia davvero senza parole diventato virale su facebook di una mamma che denuncia, con tanto di foto, la devastazione di tombe di bambini (con i resti trasferiti in cassette di zinco al ...L'attaccante nigeriano ha eliminato tutti gli scatti in maglia azzurra: sul suo profilo è rimasta una sola foto di questo campionato ...