Luisa Ranieri si unisce a “Modi” | il biopic su Modigliani diretto da Johnny Depp

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 27 settembre 2023)è stata confermata come parte del cast di. L’attrice esplorerà la vita dell’iconico artista Amedeogliani sotto la direzione del rinomatofa ritorno come regista dopo un’assenza di 25 anni, avendoun film nel 1997 basato su un romanzo di Gregory Mcdonald, Il Coraggioso, . Il Cast e il Ruolo diNel film “”,interpreta il ruolo di Rosalie,, un personaggio che ha ispirato numerose opere digliani. Questo ruolo rappresenta un’ulteriore pietra miliare per l’attrice di Napoli, precedentemente elogiata per le sue performance in È stata la mano di Dio e per il suo ruolo nella ...