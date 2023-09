Luisa Ranieri ha fatto colpo su Johnny Depp Il divo l' ha voluta nel film che sta girando su Amedeo Modigliani

Leggi su amica

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ciak, si gira. Ed eccola. Trasformarsi in Rosalie, una delle amanti di Modì. Per volere di un regista molto speciale. Come vi avevamo raccontato,torna dietro la macchina da presa a 25 anni dal suo esordio con Il coraggioso. E lo fa portando in scena uno spaccato della vita diha sceltoper il suo “Modi” Per interpretare una delle donne dell’artista italiano,ha voluto. reduce dal successo di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, E dai trionfi della serie tv di Rai 1, Lolita Lobosco. Le cui riprese della terza stagione sono appena iniziate a Bari. Un ...