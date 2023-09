Lucid - Inaugurata la prima fabbrica di auto dell' Arabia Saudita

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Laha ufficialmente inaugurato lamobilistica in. L'impianto è sito in una zona industriale alle porte di Gedda, a pochi chilometri dal Mar Rosso e da una serie di infrastrutture in grado di garantire un facile accesso alla catena di approvvigionamento via mare e via terra. I piani. Il progetto, che per larappresenta anche il debutto manifatturiero all'estero, può contare su investimenti per 3,4 miliardi di dollari e sul sostegno di diverserità saudite, tra cui il Fondo per lo sviluppo industriale, e si inserisce nel programma avviato dal governo di Riad per diversificare l'economia locale e raggiungere, entro il 2030, un mix di vendite per il 30% coperto daa batteria. In tale ...