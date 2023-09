Luce e gas | Poste sfonda con oltre 370mila contratti

MILANO – La spesa per le Bollette di luce e gas continua ad essere molto alta. La crisi energetica, anche con un Mercato più “stabile” rispetto al ...

LA LIBERALIZZAZIONE. Le scadenze non riguarderanno però tutti i consumatori. Per i «clienti vulnerabili» prevista una proroga fino al 31 marzo 2027.

Caro-bollette, il governo proroga i bonus per luce e gas: a chi spettano Tornano i bonus, ma non per tutti. Il governo Meloni punta a prorogare gli ...