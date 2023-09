Aversa . Accompagnano una detenuto in una Rems per un ricovero ma vengono aggrediti a calci e a pugni. Tre poliziotti sono finiti ieri mattina in ...

46enne ha aggredito l' autista del mezzo pubblico, prendendolo a pugni in faccia e facendolo finire in codice rosso all' ospedale San Camillo

Due di loro erano poi stati trasportati all'Bufalini di Cesena con codici di massima gravità. Una volta sul luogo dell'incidente gli agenti - dopo aver effettuato i rilievi di legge - hanno ...4 veicoli coinvolti, una persona ferita è stata condotta in codice verde all'Santa Croce di Moncalieri. Il secondo in Barriera Falchera Il secondo incidente è avvenuto sulla strada che da ...

L'ospedale la manda a casa, Nicoletta muore poche ore dopo Today.it

Basilicata: aggredisce i Carabiniere e li manda in ospedale! Ecco ... vulturenews.net

Nonostante gli scarsi elementi a disposizione per risalire all’auto pirata, gli agenti già la sera stessa erano risaliti al mezzo coinvolto nell'incidente, una berlina di colore grigio ...IL direttore generale dell'Asst, Assembergs, incalzato dal Pd in consiglio comunale. L’ospedale di Treviglio non accetta prenotazioni se non per i casi urgenti. Fondo di 3,3 milioni per ammodernare il ...