Lo spot di Esselunga difende davvero la famiglia tradizionale?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tre aspetti poco rappresentati sullodell’, accusato di colpevolizzare i genitori che divorziano e di rappresentare una strenua difesa della “: 1. Il cortometraggio è perfettamente riuscito, a cominciare dall’incidente scatenante semplice, ma efficace: Una madre non trova più sua figlia al supermercato. L’Attenzione dello spettatore è subito carpita. Non sappiamo se siamo incappati in un thriller, certamente non pensiamo immediatamente ad una pubblicità di un supermercato. L’elemento “magico” è qui un frutto, una pesca che viene regalata al padre della bambina.Alla fine del corto, il padre capisce che sua figlia ha mentito, nel tenero tentativo di far riappacificare i genitori.Arriva il claim in sovraimpressione: “Non c’è una spesa che non sia importante. ...