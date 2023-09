Lo spot della pesca e l' ipocrisia della sinistra

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La toccante pubblicità di Esselunga incentrata su una famiglia con genitori separati manda in tilt la: doppia morale e attacchi scomposti perfino a Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Il punto con Dario Martini.

'Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante', scrive in un post su Facebook la ...

Da Fratoianni a Bonelli, compagni costretti ad attaccarsi ad uno spot pubblicitario per provare a mettere in cattiva luce premier e governo. Senza ...

“Lo spot di Esselunga commuove, certo. Ma non ci vedo dentro nessuna stigma tizzazione delle famiglie di separati. E nemmeno una strumentalizzazione ...

Il fruttodiscordia stavolta è una pesca . Con la e aperta, e già su quest'accento s'è divisa l'Italia. E con essa lovirale di Esselunga che con quel frutto avrebbe voluto almeno riunire ...Non è tanto come ha fatto sentire loil focuscritica (ogni esperienza è personale, anche se il rischio di far esclamare "Chi ci pensa ai bambini!", e relativo senso di colpa di chi ha ...

Il nuovo spot di Esselunga divide sui social. Meloni: 'Bello e toccante' - Economia - Ansa.it Agenzia ANSA

Esselunga e lo spot della pesca, Meloni lo promuove sui social: “Molto bello e toccante” la Repubblica

Il dibattito social sullo spot di un’azienza privata si sposta a Palazzo Chigi. A portare la pubblicità dell’ Esselunga nelle stanze del governo è stata la presidente del Consiglio in persona che ha d ...Lo spot di Esselunga che ha per protagonista una bambina figlia di due genitori separati ha creato scalpore e scatenato perfino la politica. A ...