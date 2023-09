Lo spot del supermercato sul divorzio anima i social e arriva fino a Palazzo Chigi Meloni | “Molto bello e toccante”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il recentepubblicitario di Esselunga è diventato rapidamente un argomento acceso di dibattito suimedia e oltre. La narrazione mostra una bambina, figlia di genitori separati, che sceglie una pesca mentre fa la spesa con la madre e la consegna poi al padre come un "dono" da parte della mamma. L'articolo .

All’ex senatore della Lega Simone Pillon l’ultimo spot di Esselunga è piaciuto. Nel pieno delle polemiche per la pubblicità che vede protagonista ...

Esselunga, colosso della grande distribuzione organizzata che opera dal Nord Italia al Lazio, sta facendo molto parlare di sé per il suo ultimo spot ...

Firenze come epicentro di un fine settimana, il prossimo, squisitamente politico. Anzi europeo. D'altronde la tornata elettorale per eleggere i ...

Sui social c'è chi confronta il nuovoai classiciMulino Bianco, sottolineando che "finalmente viene raffigurata una famiglia reale e non immaginaria" e c'è chi invece si mette dalla parte ...... con controllo delle frontiere e blocco degli sbarchi per fermare, in accordo con le autoritàNord Africa, la tratta degli esseri umani; creazione di hot -nei territori extra - europei, ...

Pillon, lo spot dell’Esselunga e l’isteria del ceto medio divorzista Linkiesta.it

Il nuovo spot di Esselunga divide sui social. Meloni: 'Bello e toccante ... Agenzia ANSA

«Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante» ha scritto la premier sui social ...Andamento del gas volatile con il prezzo che dimezza il calo riavvicinandosi ai 40 euro. I Ttf ad Amsterdam cedono infatti l'1,5% a 39,8 euro. Sebbene le forniture siano complessivamente stabili per l ...