Lo scisma italiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ci siamo. Alla fine ci stiamo arrivando. Questo Paese avrà il suo. Abbiamo avuto scismi ad Oriente, il primo fu quello di Efeso, scismi ad Occidente, come quello anglicano, scismi a settentrione, Lutero docet. Ma mai unonella Casa di Roma. Una parte dell’Italia, quella conservatrice, in alcuni casi reazionaria, ha deciso che il dogma dell’infallibilità papale non riguarda più loro. Un funerale laico e un Papa che non si fa il segno della croce Come Enrico VIII, che per questione di mogli creò la Chiesa Protestante, per un funerale, quello di Napolitano, ma soprattutto per le morti dei migranti, i credenti di Dio, Patria e famiglia non credono più nella Chiesa di Roma. Attendiamo di capire chi sarà il nuovo Vescovo della Canterbury italica, se sia uomo o donna, fenomeno quantomeno innovativo, anche se da secoli si sussurra che ci ...