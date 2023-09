Lo scandalo a corte | Re Carlo coinvolto con un personaggio famoso? Tutto sullo scandalo

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Oggi Notizie Immaginatevi di essere un re di 74 anni, a capo di un'intera nazione, con un protocollo reale da rispettare che è più vecchio di voi stessi. Ora immaginatevi in visita in un altro Paese, e il leader di quel Paese infrange uno dei protocolli più basilari. Questa è esattamente la situazione in cui si è trovato ReIII durante una recente visita in Francia. Quando il protocollo reale viene infranto Il protocollo reale è molto chiaro: le regole sono lì per essere rispettate e non esistono eccezioni. Tuttavia, a volte, ci sono persone che decidono di infrangerle, senza segni di pentimento o paura delle conseguenze. Questo è ciò che è accaduto al monarca inglese, che si è ritrovato in una situazione alquanto imbarazzante. ReIII, che ha preso il posto della defunta regina Elisabetta II, detiene il record di essere uno dei re più ...